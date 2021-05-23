В Ашхабаде состоялась презентация книги президента Туркменистана «Белый город Ашхабад» на русском языке

В Институте международных отношений МИД Туркменистана прошла презентация новой книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Белый город Ашхабад» на русском языке. Мероприятие состоялась по инициативе посольства Российской Федерации в стране.

Во встрече приняли участие главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Ашхабаде, преподаватели и студенты ряда вузов страны, а также журналисты.

Выступивший на презентации вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов отметил, что столица нейтрального Туркменистана олицетворяет масштабные успехи, достигнутые страной за годы независимости, а также созидательную энергию туркменского народа.

Также на встрече выступили посол России в Туркменистане Александр Блохин, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, посол США в Туркменистане Мэтью Стивен Климоу, представитель ЮНИСЕФ Кристин Вейганд и другие.

Участники презентации отметили, что издание книги «Белый город Ашхабад» на русском языке дает возможность широкому кругу читателей познакомиться с интересными страницами истории Ашхабада и лучше оценить перспективы развития туркменской столицы.

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