В Ашхабаде прошел брифинг по вопросам противодействия пандемии

В Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана страны состоялся брифинг по вопросам реализации плана обеспечения готовности к противодействию и реагированию страны на острое инфекционное заболевание на 2021 год.

Во встрече приняли участие туркменские и иностранные журналисты, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Ашхабаде, и работники здравоохранения Туркменистана.

На брифинге отмечалось, что согласно стратегическому плану ВОЗ по обеспечению готовности и реагированию на COVID-19 Туркменистан совместно с агентствами ООН разработал обновленный план обеспечения готовности страны к противодействию и реагированию на острое инфекционное заболевание. Новый план, в частности, предусматривает широкую вакцинацию населения страны от COVID-19 и уделяет особое внимание вопросам целевой поддержки системы здравоохранения страны.

Как сказала на брифинге временно исполняющая обязанности координатора ООН в Туркменистане Кристина Вейганд, ВОЗ приветствует эффективные меры, которые правительство принимает для вакцинации населения Туркменистана.

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