Состоялась встреча в рамках Делового совета «Туркменистан – США»

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн-встречу с исполнительным директором Делового совета «Туркменистан – США» Эриком Стюартом и посолом США в Ашхабаде Мэтью Климоу.

Также во встрече приняли участие представители американских компаний S2 Global/Rapiscan, Visa, Westport Trading Ltd. и Boeing. С туркменской стороны в переговорах приняли участие руководители и представители Государственной таможенной службы Туркменистана, агентства «Туркменские авиалинии» и Государственного банка внешнеэкономической деятельности.

Глава МИД Туркменистана подтвердил приверженность Ашхабада углублению торгово-экономического взаимодействия с Соединенными Штатами в сфере инвестиций, технологий.

В ходе встречи были обсуждены текущие и перспективные совместные проекты по направлениям, представляющим взаимный интерес. В этой связи туркменские представители выразили заинтересованность в развитии торговых и инвестиционных связей в сфере промышленности, нефтепереработки, транспорта, сельского и водного хозяйства. Также на встрече была отмечена важность проведения прямых контактов бизнес-структур на регулярной основе.

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