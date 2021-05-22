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22.05.21 08:09

Туркменистан установил дипломатические отношения с Республикой Конго

В Москве, в здании Посольства Туркменистана в Российской Федерации, состоялась церемония подписания протокола об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Конго.

Перед церемонией подписания состоялись переговоры между Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Российской Федерации Батыром Ниязлиевым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Конго в Российской Федерации Давидом Мадукой.

Стороны обменялись мнениями по международной повестке дня, а также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе в сферах образования, науки, культуры и спорта.

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