Вице-премьер Туркменистана и премьер-министр Казахстана обсудили по телефону вопросы экономического партнерства

Вопросы взаимодействия в сфере экономики обсудили по телефону вице-премьер, председатель Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин.

Стороны особое внимание уделили выполнению договоренностей, достигнутых в ходе недавнего телефонного разговора президентов Туркменистана и Казахстана по дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия. В частности, стороны договорились об организации взаимных визитах делегаций двух стран для проведения переговоров по конкретным проектам туркмено-казахстанского сотрудничества в экономической сфере.

Сердар Бердымухамедов и Аскар Мамин также подчеркнули важность контактов на различных уровнях и выразили готовность к их наращиванию на регулярной основе.

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