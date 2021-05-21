Мэр Ашхабада провел онлайн-встречу с мэрами дружественных городов и городов-побратимов туркменской столицы

Мэр Ашхабада Язтаган Гылыджов провел онлайн-заседание мэров дружественных городов и городов-побратимов туркменской столицы, посвященное 140-летию города.

На встрече выступили руководители Кабула, Баку, Ташкента, Нур-Султана, Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани и Ланьчжоу. Также участники заседания посмотрели видеообращения руководителей Альбукерке, Тендо, Анкары и Бишкека.

Выступившие поздравили жителей Ашхабада со 140-летием города и отметили, что столица Туркменистана является одним из красивейших городов Центральной Азии, с богатой историей и большими перспективами политического, экономического, научного и культурного развития. Они подчеркнули, что особо дорожат высоким уровнем сотрудничества с туркменской столицей, сложившимся на основе дружбы, взаимной поддержки и партнерства в различных сферах городской жизни.

На заседании выступила ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустамова, которая рассказала об уникальном городском дизайне Ашхабада. Она отметила, что в 2020 году Ашхабад подал заявку на вступление в Сеть креативных городов ЮНЕСКО в категории «Дизайн», которая официально принята Секретариатом ЮНЕСКО.

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