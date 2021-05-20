В Ашхабаде обсудили реализацию национального плана действий в области прав человека

В Центре общественных организаций состоялась конференция, в ходе которой были обсуждены вопросы реализации «Национального плана действий в области прав человека в Туркменистане на 2021–2025 годы».

Во встрече приняли участие омбудсмен Туркменистана, представители обеих палат парламента страны, политических партий, общественных организаций, СМИ, а также руководители представительств международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде.

В выступлениях участников отмечалось, что реализация конституционных прав и свобод граждан страны, а также совершенствование национального законодательства в соответствии с общепринятыми международными нормами являются приоритетными направлениями политики Туркменистана.

Также было подчеркнуто, что Туркменистан, являясь членом ООН, присоединился к основным конвенциям и международно-правовым документам, большинство из которых связано с актуальными гуманитарными проблемами современности.

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