В Минкультуры Туркменистана прошла встреча по включению Ашхабада в сеть творческих городов ЮНЕСКО

В Министерстве культуры Туркменистана состоялась рабочая встреча в гибридном формате по вопросам включения Ашхабада в сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории «Дизайн».

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с включением Ашхабада в сеть творческих городов ЮНЕСКО, достигнутые в этой сфере результаты и планируемые дальнейшие шаги. Также состоялся обмен мнениями о разработке долгосрочной программы сотрудничества между городами сети, готовыми инвестировать в культуру и социальную интеграцию.

Соответствующая заявка Ашхабада была официально принята секретариатом ЮНЕСКО в этом месяце. Она будет изучена независимыми экспертами, а окончательное решение по этому вопросу будет озвучено Генеральным директором ЮНЕСКО в преддверии празднования Всемирного дня городов, который отмечается 31 октября.

Как считают эксперты, включение Ашхабада в сеть творческих городов ЮНЕСКО расширит взаимодействие туркменской столицы с городами мира, которые рассматривают культуру и творчество как стратегический элемент устойчивого социально-экономического развития.

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