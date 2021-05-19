Туркменистан отметил День Конституции и Государственного флага

Жители Туркменистана торжественно отметили День Конституции и Государственного флага. Праздничные мероприятия начались в Ашхабаде с церемонии возложения цветов к монументу Конституции, в которой принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Также в возложении цветов приняли участие члены правительства страны, руководители парламента, мэрии Ашхабада, политических партий, общественных организаций и СМИ.

По завершении церемонии возложения цветов к монументу Конституции, торжества переместились на площадь, где на 133-метровом флагштоке установлен Государственный флаг Туркменистана. Глава государства и другие участники церемонии возложили цветы к подножию флагштока.

Во второй половине дня в столице у монумента «Белый город Ашхабад» состоялся концерт мастеров искусств, посвященный Дню Конституции и Государственного флага Туркменистана. Праздничные концерты также состоялись во всех регионах страны.

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