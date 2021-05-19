Президент Туркменистана поздравил по телефону своего казахстанского коллегу с днем рождения

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Глава Туркменистана поздравил руководителя дружественной страны с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов на высшем государственном посту. Туркменский лидер особо отметил личный вклад главы Казахстана в развитие добрососедских туркмено-казахстанских отношений.

В ходе телефонного разговора собеседники обсудили вопросы расширения двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Стороны подтвердили взаимное стремление придать межгосударственному диалогу новую динамику и выразили уверенность в том, что благодаря совместным усилиям стратегическое партнерство между двумя странами будет укрепляться на благо народов Туркменистана и Казахстана.

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