В Ашхабаде прошли переговоры президента Туркменистана и главы Республики Татарстан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым, прибывшим в Ашхабад с визитом.

В ходе встречи туркменский лидер выразил руководителю Татарстана соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в школе № 175 города Казани, повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы.

В свою очередь Рустам Минниханов выразил президенту Туркменистана соболезнования в связи с кончиной отца Мяликгулы Бердымухамедова и передал слова сочувствия от имени всех татарстанцев.

В ходе переговоров в формате «один на один» и в расширенном составе делегаций стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Татарстан. Особое внимание было уделено взаимодействию туркменских министерств и ведомств с компаниями Татарстана – ОАО «КАМАЗ», Зеленодольским судостроительным заводом, Казанским вертолетным заводом, «Татнефтью», «КЭР-Холдингом» и другими.

Туркменский лидер озвучил готовность туркменской стороны рассмотреть вопрос о закупке электробусов «КАМАЗ». Он также отметил новый масштабный проект строительства в северной части туркменской столицы комплекса «Ашхабад-сити» с административными зданиями, предприятиями сферы услуг, жилыми домами и другими социальными объектами. В этой связи глава государства подчеркнул, что Туркменистан заинтересован в использовании опыта Татарстана в строительстве и оснащении нового комплекса современными технологиями.

В ходе встречи Рустам Минниханов пригласил Гурбангулы Бердымухамедова посетить Республику Татарстан в ходе его визита в Российскую Федерацию.

После завершения переговоров совместный автомобильный кортеж глав Туркменистана и Республики Татарстан РФ проследовал в Международный аэропорт Ашхабада. Здесь президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Рустам Минниханов осмотрели вертолет МИ-17-1В, произведенный Казанским вертолётным заводом и предназначенный для Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Гурбангулы Бердымухамедов и Рустам Минниханов поднялись на борт вертолета, где представитель завода рассказал о технических и функциональных характеристиках, оснащении нового многофункционального воздушного судна.

Прощаясь с гостем, Гурбангулы Бердымухамедов, в качестве символа дружбы и братства подарил Рустаму Минниханову щенка туркменского алабая по кличке Акдоста (Белый друг).

© TURKMENISTAN.RU, 2021