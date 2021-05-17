|17.05.21 08:14
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 7 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 7 сделок на 1 миллион 149 тысяч долларов США.
В ходе торгов предприниматели из Турции и Азербайджана приобрели пряжу хлопчатобумажную, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия.
За манатные средства коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции приобрели пряжу хлопчатобумажную. Общая сумма сделок составила 7 миллионов 725 тысяч манатов.
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