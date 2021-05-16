В Туркменистане создан Центр управления организацией отдыха на побережье Каспийского моря

В Туркменистане, в целях обеспечения благоприятных условий для летнего отдыха, создан Центр управления организацией отдыха в национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия и утверждена его структура. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана подготовить и в установленном порядке зарегистрировать положение о центре. Администрации Балканского велаята (области) совместно с профильными министерствами и ведомствами поручено обеспечить организацию отдыха в национальной туристической зоне «Аваза» в период с 1 июня по 1 сентября 2021 года.

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