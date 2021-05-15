Президент Туркменистана принял участие в выездном заседании чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в городе Туркменбаши в выездном заседании чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней, посвященном вопросам организации летнего отдыха, в том числе на побережье Каспия.

На заседании выступили руководители Государственной миграционной службы Туркменистана, МВД и транспортных структур страны, которые отчитались о работе своих ведомств по организации летнего отдыха населения.

С основным докладом на заседании выступил министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммед Аманнепесов. Он сообщил, что граждане, получившие путевки в санатории и дома отдыха, получат прививку от COVID-19 в поликлиниках. По словам министра, все необходимые для этого медицинские средства имеются в достаточном количестве.

Аманнепесов подчеркнул, что выезжающим на отдых гражданам будут выданы документы, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 и прохождение медицинского обследования, включающего тестирование на коронавирус. Персонал в домах отдыха также будет привит от COVID-19, пройдет медосмотр, должен будет иметь на руках документ о тестировании на COVID-19.

Заслушав отчет, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что правительство страны проявило ответственный подход к противодействию коронавирусной инфекции: деятельность министерств и отраслевых ведомств, в особенности медицинского профиля, была оперативно направлена на борьбу с новой угрозой.

Глава государства подчеркнул, что в рамках обеспечения профилактических мероприятий, в текущем году была налажена закупка и поэтапная доставка вакцин в страну, а в целях организации сезона отдыха граждан в национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспия, разработан порядок проведения профилактических мероприятий.

Он также подчеркнул, что, исходя из этого, сегодня принято решение о снятии введенных ранее некоторых ограничений.

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