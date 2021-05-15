В Ашхабаде состоялся международный онлайн-форум, посвященный султану Санджару

В Государственном институте культуры Туркменистана состоялся международный онлайн-форум «Исторический образ султана Санджара, принципы миролюбия и дружелюбия, присущие ментальности туркменского народа».

Во встрече, организованной МИД Туркменистана, министерством образования и Академией наук страны, приняли участие туркменские ученые и историки, а также их коллеги из более чем десятка стран мира. В их числе представители крупных научных центров, музеев и вузов Японии, Саудовской Аравии, США, Великобритании, Италии, Казахстана, Ирака.

Ученые представили интересные археологические и рукописные сведения об истории, экономике и культуре государства Великих Сельджуков (XI-XII века). Отдельные доклады были посвящены особенностям культурной жизни в Центральной Азии во времена султана Санджара, вкладу сельджукских правителей в мировую культуру и историю.

В ходе форума также были заслушаны сообщения о произведениях, посвященных образу султана Санджара в средневековой литературе и искусстве, упоминаниях о нём в трудах выдающихся ученых разных эпох.

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