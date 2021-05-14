Президенты Туркменистана и Казахстана провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Главы государств-соседей обменялись взаимными поздравлениями по случаю завершения месяца поста и наступления Ораза-байрама.

В продолжение беседы Гурбангулы Бердымухамедов и Касым-Жомарт Токаев отметили, что сегодня Туркменистан и Республика Казахстан успешно сотрудничают практически во всех областях двустороннего партнерства, в том числе в политической, торгово-экономической и гуманитарно-культурной сферах. В числе приоритетных сфер сотрудничества были названы торговля, транспорт и топливная энергетика.

В заключение лидеры двух стран выразили уверенность, что традиционно дружественные туркмено-казахстанские отношения будут и впредь динамично развиваться на благо народов двух государств.

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