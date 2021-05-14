Лидеры Туркменистана и Киргизии обсудили по телефону перспективы межгосударственного взаимодействия

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю Ораза-байрамы и адресовали пожелания благополучия и процветания туркменскому и киргизскому народам.

Глава Киргизии также выразил туркменскому лидеру глубокие соболезнования в связи кончиной отца Мяликгулы-ага и передал слова сочувствия и сопереживания от имени киргизского народа.

В продолжение телефонного разговора Гурбангулы Бердымухамедов поздравил своего киргизского коллегу с проведением референдума и принятием новой Конституции. Президент Туркменистана подчеркнул, что новый Основной закон будет служить прочным фундаментом для дальнейшего развития Киргизии и повышения благосостояния народа страны.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили приоритеты двустороннего взаимодействия, особо отметив важность налаживания прямых контактов между бизнес-сообществами двух стран. Также собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной проблематики, представляющим взаимный интерес.

© TURKMENISTAN.RU, 2021