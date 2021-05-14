Президенты Туркменистана и Афганистана обсудили по телефону вопросы развития партнерства

Ключевые вопросы развития туркмено-афганского сотрудничеств обсудили по телефону президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани.

Главы двух государств, пользуясь случаем, обменялись поздравлениями по случаю священного Ораза-байрамы, адресовав народам двух стран-соседей пожелания мира и процветания.

Собеседники обсудили вопросы развития взаимодействия в торгово-экономической, топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной сферах. В частности, главы государств обменялись мнениями по вопросам строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия и высоковольтной линии электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан. Также стороны уделили внимание работе Лазуритового транспортного коридора (Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция).

В заключение президент Мохаммад Ашраф Гани от имени афганского народа выразил признательность туркменскому лидеру за оказываемую экономическую и гуманитарную помощь Афганистану.

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