Президент Туркменистана провел телефонный разговор с премьер-министром Японии

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

Глава японского правительства, в начале беседы, выразил туркменскому лидеру соболезнования в связи с кончиной отца – Мяликгулы Бердымухамедова.

В ходе разговора стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития межгосударственного партнёрства, а также ряд вопросов международной политики, представляющих взаимный интерес. Было отмечено, что благодаря совместным усилиям в настоящее время межгосударственное экономическое сотрудничество приобрело стабильный и долгосрочный характер. В этой связи глава государства подчеркнул, что японские партнеры вносят вклад в реализацию программ социально-экономического развития Туркменистана. В числе стратегических направлений экономического сотрудничества были названы нефтегазовый сектор, электроэнергетика, транспорт, связь, водное хозяйство и текстильная промышленность.

Глава Туркменистана также сообщил, что в настоящее время в Лебапском велаяте (области) страны в завершающую стадию вступили работы по строительству газотурбинной электростанции с участием японской компании Sumitomo Corporation. В этой связи глава государства пригласил премьер-министра Японии посетить Туркменистан в третьей декаде августа для совместного участия в торжественном открытии газотурбинной электростанции. Г. Бердымухамедов выразил уверенность, что этот визит откроет новые возможности для углубления двустороннего сотрудничества и послужит расширению взаимовыгодного партнерства.

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