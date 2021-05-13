В Ашхабаде прошел международный форум по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор

В Ашхабаде состоялся международный форум по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана. В работе форума приняли участие около 500 делегатов из десятков стран мира. Это представители правительственных структур, нефтегазовых, сервисных и консалтинговых компаний, международных организаций, финансовых структур, дипломатических и научных кругов, а также СМИ.

Выступившие на форуме подчеркнули, что в последние десять лет Туркменистан вкладывает значительные инвестиции, как государственные, так и иностранные, в производственную сферу, создавая прочный фундамент для развития и диверсификации экономики. При этом наиболее крупные капиталовложения направляются в нефтегазовый сектор.

Был подчеркнуто, что, согласно прогнозам, спрос на энергоносители будет постепенно расти вместе с мировой экономикой и населением, при этом самым востребованным из углеводородных ресурсов будет природный газ. Особый интерес у участников форума вызвали доклады, представленные на сессии «Шельфовые месторождения Каспийского моря: опыт освоения и новые инвестиционные возможности». В частности, свои презентации провели зарубежные компании, работающие на туркменском шельфе Каспия – «Petronas» (Малайзия), «Buried Hill» (Кипр), «Eni» (Италия).

В рамках международного форума был заключен ряд контрактов с зарубежными компаниями, в том числе на закупку крупных партий гидроочищенного дизельного топлива, авиационного керосина, прокаленного нефтяного кокса и другой продукции Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

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