Министры иностранных дел Центральной Азии и КНР обсудили борьбу с пандемией

В китайском городе Сиане состоялась вторая встреча министров иностранных дел в формате «Центральная Азия - Китай». Об этом сообщает сайт внешнеполитического ведомства Туркменистана.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. Одной из основных тем встречи была борьба с пандемией и усиление взаимодействия по линии медицины, здравоохранения и науки.

Стороны также рассмотрели актуальные проблемы международной и региональной повестки дня, подчеркнув важность внешнеполитической координации в вопросах поддержания безопасности, стабильности и устойчивого развития.

В своем выступлении вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов сказал, что Ашхабад рассматривает в качестве главного, стратегического приоритета взаимодействия в этом формате, упрочение мира, региональной стабильности, обеспечение условий для безопасного и устойчивого развития дружественных государств и народов. Он отметил важность укрепления политического доверия, что созвучно принципам Международного года мира и доверия, инициированного Туркменистаном.

Мередов озвучил туркменскую позицию по обеспечению энергетической, транспортной и экологической безопасности на региональном и международном уровнях. Он подчеркнул значимость развития транспортно-транзитного сообщения по основным транспортным коридорам регионального и континентального уровня. По его словам, Ашхабад намерен и далее содействовать транспортной взаимосвязанности и обеспечению устойчивости торговых связей, в том числе путем реализации транспортно-транзитного потенциала Центральной Азии.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о создании формата встреч министров иностранных дел «Центральная Азия - Китай» и приняли совместное заявление по Афганистану, а также заявления о дальнейшем углублении межрегионального сотрудничества и о сотрудничестве в борьбе с COVID-19.

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