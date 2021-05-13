Президент Туркменистана провел переговоры с главой Государственной нефтяной компании Азербайджана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял руководителя Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева, прибывшего в Ашхабад для участия в Международном нефтегазовом инвестиционном форуме.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации ресурсного потенциала Туркменистана и диверсификации поставок энергоносителей из Каспийского региона на мировые рынки. В этой связи были рассмотрены возможности активизации партнерства в топливно-энергетическом секторе, в том числе по совместному освоению углеводородных ресурсов крупного месторождения «Достлук» («Дружба») на Каспии. Меморандум о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и Азербайджана о совместной разработке углеводородных ресурсов этого месторождения был подписан 21 января текущего года в Ашхабаде.

Стороны отметили, что вышеназванный меморандум открывает новые перспективы для совместной работы в сфере ТЭК на прочной международно-правовой базе. Глава государства и его гость также подчеркнули, что каспийская тематика является важным направлением сотрудничества Туркменистана и Азербайджана, которые вносят весомый вклад в превращение Каспийского моря в зону мира и добрососедства.

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