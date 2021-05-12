В Ашхабаде состоялась презентация новой книги президента Туркменистана

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась презентация новой книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Белый город Ашхабад», выход которой приурочен к 140-летию туркменской столицы.

Во встрече приняли участие ректоры, профессорско-преподавательский состав и студенты столичных вузов, главы дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, а также в онлайн-режиме туркменские послы за рубежом.

На презентации было отмечено, что книга главы государства подробно рассказывает об истории и сегодняшнем дне Ашхабада. В издании приведены интересные исторические факты и редкие фотографии о туркменской столице.

Особый настрой презентации придали выступления послов иностранных государств, чьи столицы являются побратимами Ашхабада. Послы Узбекистана, Китая, Казахстана и Турции выразили восхищение архитектурой столицы и поздравили ашхабадцев со 140-летием города.

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