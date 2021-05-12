Состоялась встреча сопредседателей Межправительственного туркмено-китайского комитета по сотрудничества

В китайском городе Сиане состоялась встреча сопредседателей Межправительственного туркмено-китайского комитета по сотрудничеству –вице-премьера, председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердара Бердымухамедова и вице-премьера Государственного Совета КНР Хань Чжена.

Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития туркмено-китайских отношений стратегического партнерства, уделив особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества. В числе приоритетных направлений партнерства были названы газовое сотрудничество, взаимодействие в сфере транспорта, связи, телекоммуникаций, цифровых технологий, а также в финансово-банковской области.

Туркменской стороной было предложено рассмотреть проекты развития двустороннего сотрудничества в сфере малого бизнеса путем налаживания прямых контактов между коммерческими и государственными структурами двух стран. Стороны также договорились расширить партнерство в области здравоохранения.

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