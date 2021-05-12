Президент Туркменистана принял участие в велопробеге в рамках экологической акции

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в массовом велопробеге в рамках в экологической акции, приуроченной к 140-летию Ашхабада (отмечается 25 мая).

В велопробеге приняли участие вице-премьеры, депутаты парламента, руководители военных и правоохранительных ведомств, общественных организаций, СМИ и студенческая молодежь.

Колонна велосипедистов во главе с туркменским лидером проехала от южной части Ашхабада в предгорьях Копетдага до главной площади в центре города. Здесь президент страны завершил велопробег, а другие участники продолжили движение до монумента «Ашхабад», где состоялся праздничный концерт в честь 140-летия столицы.

Ранее сообщалось, что мэрия Ашхабада и общественные организации города выступили с инициативой об ограничении до 25 мая движения автотранспорта на главных автомобильных магистралях города с целью оздоровления экологии и популяризации в столице велосипедного транспорта.

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