В столице Туркменистана стартовала экологическая акция

Мэрия Ашхабада и общественные организации города выступили с инициативой проведения экологической акции, которая продлятся до 25 мая, когда будет отмечаться 140-летний юбилей туркменской столицы.

В соответствии с этой инициативой в течение двух недель будет ограничено движение автотранспорта на главных автомобильных магистралях Ашхабада. Как считают инициаторы акции, это будет способствовать снижению вредных выбросов в воздушную среду города, оздоровлению городской экологии и популяризации в столице велосипедного транспорта.

Таким образом, центральная часть Ашхабада будет на две недели отдана в распоряжение велосипедистов. Также в центре будут ездить общественный транспорт и спецмашины – полиция, скорая помощь, пожарные и т. п. Ожидается, что в этот период в туркменской столице будут проведены экологические и спортивные мероприятия, в частности, массовые велопробеги.

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