На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за прошлую неделю заключено 46 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю было зарегистрировано 46 сделок на 22 миллиона 340 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании и Афганистана приобрели сжиженный газ (ГК «Туркменгаз») и карбамид марки «Б» (ГК «Туркменхимия»). Помимо этого, коммерсантам из России, Азербайджана и Киргизии были реализованы крашеные махровые изделия и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства бизнесмены из Турции и Объединённых Арабских Эмиратов приобрели хлопчатобумажную пряжу на общую сумму более 17 миллионов 390 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полипропилен, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, листовое стекло и ковры ручной работы. Общая сумма сделок составила 55 миллионов 351 тысячу манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2021