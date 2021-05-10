В Туркменистан поступила партия вакцины от COVID-19 из Китая

В Туркменистан доставлена крупная партия вакцины «СоrоnаVас» от COVID-19, разработанной китайской компанией «Sinovас».

Препараты хранятся в Центре общественного здоровья и питания Государственной санитарно-эпидемиологической службы страны, а также в отделениях службы в Ашхабаде и велаятах (областях).

В связи с пандемией коронавируса, для стабилизации иммунного статуса населения, Туркменистан уже получил российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а также «BIOwak» из КНР.

Все доставляемые в страну вакцины хранятся на специальных складах с соблюдением необходимого температурного режима в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

В связи с поступлением достаточного количества вакцин от COVID-19 в стране начата вакцинация населения из групп повышенного риска заражения.

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