Президент Туркменистана принял участие в церемонии возложения цветов в честь Дня Победы

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам мемориального комплекса «Народная память» в честь Дня Победы.

В церемонии также приняли участие руководители правительства, парламента, дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, представители политических и общественных организаций страны.

По завершении церемонии возложения цветов в специальном зале комплекса состоялась ритуальная трапеза в память воинов-туркменистанцев, погибших в Великой Отечественной войне. Здесь глава государства выступил с короткой речью, отметив, что ежегодно в мемориальном комплексе «Народная память» жители страны выполняют свой священный долг, отдавая дань уважения прошлому.

Торжественные церемонии возложения цветов к памятникам воинов-туркменистанцев по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоялись во всех регионах Туркменистана.

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