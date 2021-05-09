Русский дом в Ашхабаде провел вечер памяти воинов-туркменистанцев

Русский дом («Россотрудничество») в Ашхабаде провел вечер памяти трех участников Великой Отечественной войны, связанных с Туркменистаном – художника Геннадия Бабикова, поэта Эдуарда Асадова и композитора Вели Мухатова.

Открывая вечер, заведующий отделом образования, науки и культуры посольства РФ в Туркмении Евгений Белоглазов отметил, что Туркменистан внес весомый вклад в Победу, мобилизовав колоссальные людские и материальные ресурсы.

Художник Геннадий Бабиков родился в 1911 году в Рязанской губернии, но с 1935 года жил и работал в Ашхабаде, оформлял книги для книжного издательства. В годы войны художник служил картографом в отдельной кавалерийской группе под командованием легендарного кавалериста, генерала Льва Доватора. И в свободное от кровопролитных сражений время рисовал своих однополчан. Например, рисовал всех, кто приходил в штаб для награждения. Именно благодаря таким портретам Бабикова мы знаем, как выглядели эти герои. В фойе Русского дома и была организована выставка таких работ. После войны Бабиков вернулся в Ашхабад, стал успешным художником. Сегодня большая часть его работ находится в Музее изобразительных искусств Туркменистана.

На вечере памяти читали стихи поэта Эдуарда Асадова, родившегося в городе Мары. Он ушел на фронт добровольцем в 17 лет, командовал батареей «Катюш» на Северокавказском и 4-м Украинском фронтах. В сражениях за Севастополь получил тяжелое ранение и потерял зрение. Но это не помешало ему в 1946 году поступить в Литературный институт имени Горького. Поэзия Асадова актуальна и сегодня. Его стихи, наполненные любовью к Родине, женщине, правде, природе, любимы миллионами читателей и в нынешнюю эпоху. А на Сапун-горе в музее обороны и освобождения города-героя Севастополя есть стенд, посвященный Эдуарду Асадову.

На этом вечере звучала прекрасная музыка в исполнении заслуженного

артиста Туркменистана Владимира Мкртумова (рояль). Она была тоже написана фронтовиком-туркменистанцем, композитором Вели Мухатовым. В 1941 году молодой студент Мухатов ушел на фронт, служил в пехоте, был ранен в боях за Вену. Вернувшись с войны, продолжил учебу в Московской консерватории, которую окончил в 1951 году. Стал одним из самых известных туркменских композиторов и многие годы возглавлял Союз композиторов Туркменской ССР.

Зарисовки судеб трех фронтовиков, связанных с Туркменистаном, в театрализованных сценах, стихах и песнях представили зрителям артисты ашхабадского театра «ArtEast» и школьники Туркмено-российской школы имени Пушкина.

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