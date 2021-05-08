Президент Туркменистана написал книгу к 140-летию Ашхабада

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов написал книгу «Мой белый город Ашхабад», посвященную 140-летнему юбилею туркменской столицы, который будет отмечаться 25 мая в День города. Об этом глава государства сообщил на заседании правительства страны по видеосвязи.

Г. Бердымухамедов отметил, что столица независимого нейтрального Туркменистана является центром, олицетворяющим международный авторитет государства и его место в мировом сообществе.

«За 140 лет существования на долю Ашхабада выпало много тяжелых испытаний. Не обошли ашхабадцев стороной и тяготы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. А катастрофическое землетрясение 1948 года в считанные секунды сравняло город с землей. Не осталось семьи, которая бы не пострадала от этого страшного стихийного бедствия. Но мы смогли восстановить и заново построить свой родной город», – сказал туркменский лидер.

Глава государства подчеркнул, что все это он постарался осветить в своей новой книге и выразил надежду, что она станет его подарком соотечественникам к 140-летию беломраморного Ашхабада.

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