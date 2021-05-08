Главы МИД Туркменистана и КНР обсудили подготовку к встрече в формате «Центральная Азия – Китай»

Состоялся телефонный разговор вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Китая Ван И.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили круг вопросов, связанных с выполнением договоренностей, которые были достигнуты в ходе телефонного разговора президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и председателя КНР Си Цзиньпина 6 мая текущего года.

Рашид Мередов и Ван И уделили особое внимание вопросам подготовки и проведения встречи министров иностранных дел в формате «Центральная Азия – Китай», запланированной на 12 мая 2021 года в городе Сиань. Министры подчеркнули, что эффективным механизмом межгосударственного взаимодействия является Комитет по сотрудничеству между Туркменистаном и КНР, работающий по четырем основным направлениям: торговля, энергетика, безопасность и культура.

В этой связи стороны также рассмотрели вопросы предстоящего визита в Китай делегации Туркменистана для обсуждения аспектов активизации туркмено-китайского диалога.

© TURKMENISTAN.RU, 2021