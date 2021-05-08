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08.05.21 09:57

Туркменистан отметит 13 мая Ораза байрамы – праздник окончания поста

Туркменистан отметит 13 мая Ораза байрамы – праздник окончания священного для мусульман месяца Рамадана (поста). Соответствующий указ, в целях бережного отношения к многовековым традициям и обычаям туркменского народа, подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает провести национальный праздник Ораза байрамы 13 мая 2021 года. Всем учреждениям, предприятиям и организациям страны, независимо от формы собственности, предписано обеспечить исполнение данного указа.

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