В Туркменистане ветераны войны и солдатские вдовы получат денежные и ценные подарки в честь Дня Победы

В Туркменистане ветераны Великой Отечественной войны и вдовы павших на войне солдат получат денежные и ценные подарки в честь Дня Победы. Соответствующий указ на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает областным, городским и районным администрациям в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне вручить в торжественной обстановке ветеранам войны, вдовам погибших на войне солдат денежные подарки, а также ценные подарки от имени президента Туркменистана.

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