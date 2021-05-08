Президент Туркменистана помиловал около 1 тысячи туркменских и более 50 иностранных граждан

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства по видеосвязи, руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, подписал указы о помиловании в честь Гадыр гиджеси (Ночи предопределения).

Документы освобождают 982 туркменских и 53 иностранных гражданина от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определённой местности.

Подписав документы, глава государства поручил главам областных, городских и районных администраций оказать содействие помилованным людям с трудоустройством.

Ночь предопределения – 27-я ночь священного месяца Ораза (Рамадана). Она является одной из самых почитаемых в исламе и отмечается в этом году в ночь с 8-го на 9-е мая. По канонам ислама в эту ночь Всевышний ниспослал пророку Мухаммеду первые суры Корана.

© TURKMENISTAN.RU, 2021