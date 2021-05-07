Президент Туркменистана и председатель КНР провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и председателем КНР Си Цзиньпином.

В начале беседы глава дружественного государства выразил туркменскому лидеру соболезнования в связи с кончиной отца Мяликгулы Бердымухамедова и передал слова сочувствия от имени китайского народа.

В ходе состоявшейся затем беседы стороны обсудили перспективы туркмено-китайского сотрудничества, развивающегося на двусторонней и многосторонней основе, а также обменялись мнениями по некоторым вопросам международной и региональной повестки дня. Приоритетным направлением двустороннего экономического взаимодействия был назван нефтегазовый сектор, где уже реализован ряд крупных совместных проектов, в первую очередь построен газопровод Туркменистан – Китай, по которому осуществляются поставки туркменского природного газа в КНР.

Одной из тем беседы стало международное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса. Стороны подтвердили намерение тесно взаимодействовать в этом направлении. По общему мнению, только благодаря совместным усилиям и скоординированным действиям можно достичь эффективного результата в борьбе с пандемией. В этой связи глава Туркменистана выразил благодарность председателю КНР за сотрудничество в медицинской сфере.

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