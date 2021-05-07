В Ашхабаде состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны

В ашхабадском дворце «Мекан» («Родина») в честь Дня Победы состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны, организованное мэрией столицы и общественными организациями страны.

На встречу с ветеранами войны и тружениками тыла были приглашены представители министерств, ведомств, политических партий, общественных организаций, военнослужащие Вооружённых сил Туркменистана и студенческая молодежь. А в зале военный оркестр встречал ветеранов маршами и песнями военных лет.

На церемонии чествования с приветственным словом выступил председатель Демократической партии Туркменистана Ата Сердаров. Он поздравил участников праздника с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне и подчеркнул, что эта дата символично объединяет героическое прошлое и величие современной эпохи. Оратор подчеркнул, что подвиги участников войны из Туркменистана навсегда останутся в памяти потомков.

Выступившие на празднике ветераны выразили слова благодарности государству за заботу о людях старшего поколения, сохранение в обществе лучших национальных традиций, обеспечение мира и согласия на туркменской земле. Затем состоялся концерт, посвященный Дню Победы, по окончанию которого ветеранам от имени президента Туркменистана были вручены ценные подарки.

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