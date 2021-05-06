Министры иностранных дел Туркменистана и Таджикистана провели телефонный разговор

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные проблемы двустороннего сотрудничества. В частности, были обсуждены вопросы проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран и организации в 2021 году заседания туркмено-таджикской межправительственной комиссии.

Стороны также обменялись мнениями по ключевым аспектам международной и региональной повестки дня, представляющей взаимный интерес.

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