|06.05.21 09:22
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Министры иностранных дел Туркменистана и Таджикистана провели телефонный разговор
Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином.
В ходе беседы стороны обсудили актуальные проблемы двустороннего сотрудничества. В частности, были обсуждены вопросы проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран и организации в 2021 году заседания туркмено-таджикской межправительственной комиссии.
Стороны также обменялись мнениями по ключевым аспектам международной и региональной повестки дня, представляющей взаимный интерес.
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