МИД Туркменистана и посольство США организовали фотовыставку МИД Туркменистана и посольство США в Ашхабаде организовали в Музее изобразительных искусств страны фотовыставку, посвященную 20-ой годовщине туркмено-американского партнерства в рамках программы «Фонд послов по сохранению культурного наследия». В открытии выставки приняли участие представители МИД Туркменистана, Министерства культуры, а также дипломатических миссий, аккредитованных в Ашхабаде. Выступая на церемонии открытия, посол США в Туркменистане Мэттью Климоу рассказал о многочисленных проектах, осуществляемых в рамках программы «Фонд послов по сохранению культурного наследия». По его словам, за время работы фонда была оказана поддержка более 900 проектам по сохранению культурного наследия в более чем 200 странах. Дипломат подчеркнул, что объекты культурного наследия для этой программы отбираются на конкурсной основе по всему миру, и Туркменистан занимает здесь первое место по количеству полученных грантов. © TURKMENISTAN.RU, 2021