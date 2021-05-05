Главы МИД Туркменистана и Узбекистана обсудили по телефону двустороннее взаимодействие

Вопросы развития туркмено-узбекского партнерства обсудили по телефону вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия. При этом особое внимание было уделено выполнению договоренностей, достигнутых в ходе встречи президентов Туркменистана и Республики Узбекистан в Ашхабаде 29 апреля текущего года. В этой связи главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили практические вопросы, связанные с реализацией договоренностей на высшем уровне по вопросам совместной деятельности в водохозяйственной сфере.

Стороны также договорились продолжать регулярные политические консультации между министерствами иностранных дел по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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