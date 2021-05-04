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04.05.21 09:38

В столице Туркменистана обсуждают вопросы внедрения инноваций в производство

В Ашхабаде в гибридном формате проходит двухдневная международная научно-практическая конференция «Вопросы внедрения инновационных технологий в производство», организованная Академией наук и Министерством образования Туркменистана.

Международный форум объединил представителей туркменской научно-образовательной сферы и крупных научных центров и вузов из двадцати стран мира. На пленарном заседании с докладами выступили ученые из Туркменистана, России, Китая, Японии, Республики Корея, Италии, Азербайджана.

Докладчики подробно остановились на вопросах применения в производстве научных открытий, а также подчеркнули важность изучения международного опыта и тесного взаимодействия научных учреждений различных государств, что способствует обмену идеями и ускоряет продвижение передовых технологий в реальное производство.

Второй день работы международной научно-практической конференции пройдет в тематических секциях в Академии наук Туркменистана, Международном университете нефти и газа имени Ягшигельды Какаева и Институте телекоммуникаций и информатики.

© TURKMENISTAN.RU, 2021
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