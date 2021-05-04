|04.05.21 08:44
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Главы МИД Туркменистана и Казахстана обсудили предстоящий визит казахстанского лидера в Ашхабад
Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с вице-премьером, главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. В ходе беседы министры уделили особое внимание подготовке предстоящего в 2021 году официального визита президента Республики Казахстан в Ашхабад.
В частности, стороны обсудили вопросы организации очередного заседания Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое запланировано к проведению накануне визита. Стороны также затронули вопросы проведения в текущем году VI Каспийского саммита в Туркменистане.
В конце прошлого месяца президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора пригласил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева посетить Туркменистан с визитом в любое удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято, сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.
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