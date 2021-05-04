Главы МИД Туркменистана и Казахстана обсудили предстоящий визит казахстанского лидера в Ашхабад

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с вице-премьером, главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. В ходе беседы министры уделили особое внимание подготовке предстоящего в 2021 году официального визита президента Республики Казахстан в Ашхабад.

В частности, стороны обсудили вопросы организации очередного заседания Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое запланировано к проведению накануне визита. Стороны также затронули вопросы проведения в текущем году VI Каспийского саммита в Туркменистане.

В конце прошлого месяца президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора пригласил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева посетить Туркменистан с визитом в любое удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято, сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

© TURKMENISTAN.RU, 2021