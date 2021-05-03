На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 171 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 171 сделка на 21 миллион 142 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Китая, Турции и Афганистана приобрели гидроочищенное дизельное топливо, нефтяной битум, базовое масло и нефтяной кокс, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Помимо этого, коммерсантам из России и Киргизии были реализованы махровые изделия и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов закупили чайный напиток с солодковым корнем на 100 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели произведённые на ТКНПЗ полипропилен и упаковочную пленку, а также ковры ручной работы и хлопок-волокно. Общая сумма сделок составила более 37 миллионов 213 тысяч манатов.

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