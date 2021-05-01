Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Казани

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты Сердаром Бердымухамедовым приняла участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), прошедшего в Казани. Евразийский межправительственный совет является одним из руководящих органов Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Выступая на заседании Евразийского межправительственного совета, глава туркменской делегации отметил, что Туркменистан впервые участвует в работе ЕМПС в качестве почетного гостя, что является знаковым событием, отражающим обоюдную заинтересованность в налаживании долгосрочного, многопланового сотрудничества, понимание его перспектив и возможностей. По словам Сердара Бердымухамедова, это также отвечает логике курса Туркменистана на тесное взаимодействие с межгосударственными объединениями на Евразийском пространстве, такими как СНГ, ШОС, ЕАЭС.

«У нашей страны есть что предложить партнерам по экономическому сотрудничеству. В Туркменистане динамично развивается транспортно-логистическая инфраструктура, построена сеть современных автомобильных дорог, мостов и развязок, сооружен новый Международный морской порт Туркменбаши на Каспийском море с пропускной способностью до 25 миллионов тонн грузооборота в год», – сказал глава туркменской делегации.

Он также выразил уверенность, что взаимодействие между Туркменистаном и государствами-участниками ЕАЭС способно не только принести сторонам коммерческую выгоду, но и содействовать динамичному ходу экономических процессов на пространстве Евразии, создать дополнительные условия для эффективной интеграции государств в континентальные и мирохозяйственные связи на современных критериях.

В рамках визита в Казань глава туркменской делегации провел переговоры с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

В ходе беседы подчеркивалась заинтересованность Туркменистана и России в укреплении дружбы, добрососедства и взаимовыгодного партнёрства как в торгово-экономической сфере, так и в гуманитарно-культурной области. Стороны особо отметили, что объем внешнеторгового оборота Туркменистана с Российской Федерацией за прошлый год составил около 1 миллиарда 380 миллионов долларов США.

Также вице-премьер, председатель Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Как заявил на встрече Рустам Минниханов, Туркменистан является стратегическим партнером для Татарстана. По завершении встречи президент Татарстана вручил Сердару Бердымухамедову медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», которая является государственной наградой Республики Татарстан.

В рамках пребывания в Казани члены делегации Туркменистана провели двусторонние встречи с российскими и в том числе татарстанскими коллегами. Темами переговоров стали перспективы взаимодействия в торгово-экономической, банковской и нефтегазовой сферах, а также в сельском хозяйстве, на транспорте и по линии бизнеса.

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