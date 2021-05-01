|01.05.21 09:33
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Президент Туркменистана провел телефонный разговор с королем Бахрейна
Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и королем Бахрейна Хамадом бин Иса Аль Халифой.
В начале беседы король Бахрейна выразил главе государства соболезнования в связи со смертью отца – Мяликгулы Бердымухамедова.
В продолжение телефонного разговора собеседники обсудили актуальные вопросы туркмено-бахрейнского сотрудничества, выстраиваемого на взаимовыгодной и долгосрочной основе. Выразив удовлетворение нынешним уровнем межгосударственного диалога, стороны подтвердили готовность и впредь укреплять плодотворные связи по всему спектру направлений.
Пользуясь случаем, лидеры двух дружественных стран еще раз обменялись поздравлениями и наилучшими пожеланиями по случаю священного для мусульман месяца Ораза.
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