Президент Туркменистана провел телефонный разговор с королем Бахрейна

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и королем Бахрейна Хамадом бин Иса Аль Халифой.

В начале беседы король Бахрейна выразил главе государства соболезнования в связи со смертью отца – Мяликгулы Бердымухамедова.

В продолжение телефонного разговора собеседники обсудили актуальные вопросы туркмено-бахрейнского сотрудничества, выстраиваемого на взаимовыгодной и долгосрочной основе. Выразив удовлетворение нынешним уровнем межгосударственного диалога, стороны подтвердили готовность и впредь укреплять плодотворные связи по всему спектру направлений.

Пользуясь случаем, лидеры двух дружественных стран еще раз обменялись поздравлениями и наилучшими пожеланиями по случаю священного для мусульман месяца Ораза.

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