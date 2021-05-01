|01.05.21 08:15
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В столице Туркменистана открыли памятник Юрию Гагарину
Посольство Российской Федерации в Туркменистане открыло в Ашхабаде памятник Юрию Гагарину в честь 60-летия первого полета человека в космос.
Памятник установлен на территории Русского дома («Россотрудничество»), работающего в формате отдела образования, науки и культуры посольства РФ в Ашхабаде.
Выступая на церемонии открытия, посол России Александр Блохин отметил закономерность установки памятника Гагарину в Ашхабаде, подчеркнув, что Туркменистан имеет такое же отношение к первому полету человека в космос, как Россия и другие республики бывшего СССР.
Также российский полпред выразил признательность международному благотворительному общественному фонду "Диалог культур – единый мир", который подарил посольству бюст Гагарина, российской строительной компании «Возрождение», которая провела работы по установке памятника, а также представителям ряда ведомств Туркменистана.
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