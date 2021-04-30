Президент Узбекистана приехал в Ашхабад и лично выразил соболезнования президенту Туркменистана

В Ашхабаде побывал президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев. Из международного аэропорта столицы узбекский лидер последовал в дворцовый комплекс «Огузхан», где встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В ходе состоявшейся беседы глава Узбекистана лично выразил соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его отца Мяликгулы-ага и пожелал туркменскому лидеру и членам его семьи терпения и стойкости духа.

В ходе встречи главы двух государств обсудили состояние и перспективы развития туркмено-узбекского диалога по всему спектру направлений. Стороны высказались за дальнейшее наращивание взаимодействия в торгово-экономической сфере и отметили важность активизации гуманитарных контактов. Также главы государств обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

По завершении встречи совместный кортеж президентов направился к главной мечети страны, расположенной в селе Кипчак под Ашхабадом. Лидеры двух стран посетили здесь мавзолей первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова и мечеть. После этого президент Гурбангулы Бердымухамедов в трапезном зале дал поминальную трапезу, в которой принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. По туркменской традиции в первый четверг после семидневных поминок проводится большая поминальная вечерняя трапеза, посвященная умершему.

Затем совместный кортеж президентов Туркменистана и Узбекистана прибыл в международный аэропорт города Ашхабада, откуда узбекский лидер отбыл на родину.

© TURKMENISTAN.RU, 2021