Туркменистан принял участие в онлайн-встрече руководителей парламентов ряда стран

Председатель Меджлиса двухпалатного парламента Туркменистана Гульшат Маммедова приняла участие в онлайн-встрече руководителей парламентов «Роль парламентариев в укреплении международного мира и доверия». Мероприятие было организовано по инициативе туркменской стороны.

В ходе встречи были заслушаны видеообращения руководителей парламентов России, Китая, Турции, Японии, Республики Корея, Пакистана, Афганистана, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Молдавии.

В выступлениях подчеркивалась активная позиция нейтрального Туркменистана в деле консолидации усилий в упрочении международного мира, безопасности и стабильности, выработке сбалансированных решений жизненно важных вопросов современности.

В числе актуальных вопросов международной парламентской повестки дня были названы укрепление международного права, утверждение главенствующей роли ООН в вопросах поддержании всеобщего мира и безопасности, поддержка и укрепление превентивной дипломатии как важного инструмента предупреждения споров и конфликтов.

Участники встречи «Роль парламентариев в укреплении международного мира и доверия» выразили признательность туркменской стороне за организацию нынешнего форума и приняли итоговый документ о продвижении культуры мира и доверия во имя устойчивого развития.

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