Президент Туркменистана провел онлайн-переговоры с представителями зарубежного бизнеса

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел в режиме видеоконференции переговоры с главой Международной группы компаний «ARETI» Игорем Макаровым, генеральным директором юридической компании «King&Spalding» Эндрю Хруска, главным инвестиционным директором компании «Rizvi Traverse Management LLC» Сухаилом Ризви и генеральным директором финансовой компании «Legacy» Евгением Френкелем.

Глава государства подчеркнул, что приветствует начало нынешнего диалога по созданию консорциума международных инвесторов для реализации проектов в Туркменистане и заявил о готовности рассмотреть предложения бизнесменов по всем направлениям. Собеседники туркменского лидера подтвердили стремление своих компаний работать на туркменском рынке и ознакомили президента с деятельностью возглавляемых ими структур.

Выслушав бизнесменов, глава государства подчеркнул готовность туркменской стороны начать проработку деталей реализации представленного проекта с консорциумом. Он отметил, что для проработки проекта и подготовки контрактной документации соответствующим руководителям будет поручено сформировать рабочую группу, в которую войдут представители профильных государственных органов. Предложив зафиксировать намерения сторон относительно обсужденных проектов в протоколе сегодняшней видеоконференции, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что дальнейшие совместные действия в этом направлении сотрудничества будут обсуждены в рамках очередной встречи.

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