Главы Туркменистана и Таджикистана провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентами Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Глава Таджикистана выразил туркменскому лидеру соболезнования в связи кончиной отца – Мяликгулы Бердымухамедова и передал слова сочувствия от имени таджикского народа.

Лидеры двух стран в ходе разговора обменялись мнениями по широкому спектру вопросов межгосударственного сотрудничества, в том числе в политико-дипломатической и торгово-экономической сферах. Стороны отметили взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, в частности, ООН, ОБСЕ, СНГ и ОИС.

Высказавшись за активизацию торгово-экономических связей, Гурбангулы Бердымухамедов и Эмомали Рахмон особо отметили необходимость активизации партнерства в таких сферах, как транспорт, нефтегазовая промышленность, электроэнергетика и сельское хозяйство. Наряду с этим была подчеркнута важность расширения контактов в области культуры, науки и образования.

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